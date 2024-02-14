Творческие работы учеников были найдены на чашках, чехлах для мобильных телефонов и одежде. Впечатляет, но каждый рисунок стоил 94 доллара без ведома и согласия авторов.

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Возмущение среди родителей вызвало громкий резонанс. Один из родителей выразил свое недовольство, отметив абсурдность ситуации.

Представьте, что ваш 13-летний сын возвращается сегодня из школы домой с историей о том, что его учитель рисования продает в интернете работы учеников по 94 доллара за рисунок без их предварительного ведома!? Это полное безумие,

– поделился эмоциями один из родителей.

Скандальный учитель, по имени Марио Перрон был представлен на своем вебсайте как опытный художник, чьи работы находятся в частных коллекциях по всему миру.



Рисунки учеников, выставлены на сайт Марио Перрона / The Guardian

Сейчас на сайте учителя еще можно увидеть работы учеников. Многие из них подписаны вроде "Жуткий портрет Джулии", "Жуткий портрет Шарлотты". Вероятнее всего, это и есть имена учеников, которые рисовали картины. Однако купить эти работы уже нельзя.

Школьный совет отреагировал на инцидент и заявил, что "знает о ситуации и очень серьезно относится к этим обвинениям". Там ведут расследование.