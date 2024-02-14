Творчі роботи учнів були знайдені на чашках, чохлах для мобільних телефонів та одязі. Вражає, але кожен малюнок коштував 94 долари без відома та згоди авторів.

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Обурення серед батьків викликало гучний резонанс. Один із батьків висловив своє невдоволення, зазначивши абсурдність ситуації.

Уявіть, що ваш 13-річний син повертається сьогодні зі школи додому з історією про те, що його вчитель малювання продає в інтернеті роботи учнів по 94 долари за малюнок без їхнього попереднього відома!? Це повне божевілля,

– поділився емоціями один з батьків.

Скандальний вчитель, на ім'я Маріо Перрон був представлений на своєму вебсайті як досвідчений художник, чиї роботи знаходяться в приватних колекціях по всьому світу.



Малюнки учнів, виставлені на сайт Маріо Перрона / The Guardian

Зараз на сайті вчителя ще можна побачити роботи учнів. Багато з них підписані на кшталту "Моторошний портрет Джулії", "Моторошний портрет Шарлотти". Найімовірніше, це і є імена учнів, які малювали картини. Однак купити ці роботи вже не можна.

Шкільна рада відреагувала на інцидент і заявила, що "знає про ситуацію та дуже серйозно ставиться до цих звинувачень". Там ведуть розслідування.