Сталося це у той час, коли дівчинка із сім'єю відпочивала в готелі Hotel Targoro-Family and Fun у Санта-Крус-де-Тенеріфе, Канарські острови (Іспанія).

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Як стався інцидент

Мати дівчинки, пані Кертіс забронювала відпустку на 5 ночей вартістю близько 1100 євро, яка мала відбутися наприкінці жовтня 2018 року. В останній день відпустки, як стверджується, її дочка вбігла в скляні двері, що ведуть у внутрішній дворик у спальні готелю, вважаючи, що вони відчинені. Скло розлетілося на безліч осколків і нанесло Рубі численні рвані рани на лівій ікрі, лівому коліні та правій щоці.

Дівчинку доставили в місцеву лікарню, де їй зробили термінову операцію, після чого вона провела там 9 днів і повернулася додому. Попри те, що вона повністю одужала, у неї залишився помітний шрам на ікрі.

Мати дівчинки подала позов на операторів готелю та їхніх страховиків. Адвокат Г'ю Мохан, який представляв інтереси Рубі (дівчинки) в суді, сказав, що його експерти стверджували, що у дверних панелях повинно було бути загартоване безпечне скло, але відповідачі стверджували, що, оскільки готель був побудований до введення будівельних норм і правил, порушення стандартів не було.

Яке рішення ухвалив суд

Суддя Пол Коффі схвалив позов і побажав Рубі та її матері всього найкращого. Зрештою, родина постраждалої отримала 100 000 євро за позовом у Високому суді.

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