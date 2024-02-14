Крістіна Рендалл повідомила, що бос Facebook Марк Цукерберг витратив 187 мільйонів доларів на ділянку землі площею 1600 акрів на Гаваях.
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За чутками, він будує розкішне ранчо, що містить підземний бункер площею 5000 квадратних футів. Очікується, що підземний притулок матиме гігантські металеві двері й товсті стіни з бетону, що характерно для бомбосховищ.
Безумовно дуже цікаво, що вони вирішили побудувати щось, що, схоже, може бути повністю самодостатнім, особливо якщо зі світом станеться щось катастрофічне й він перестане бути придатним для життя. Чому б просто не побудувати звичайний старий маєток або який-небудь комерційний об'єкт, який міг би приносити Цукербергу ще більше грошей?,
– каже вона.
Блогерка зазначила, що чимало найбагатших людей у світі починають такі проєкти.
На думку фахівців із Bulletin of the Atomic Scientists, загроза ядерної війни стала вищою, ніж за останні десятиліття, а зміна клімату розпалює ще більше регіональних і глобальних конфліктів, людство переживає "момент історичної небезпеки". До того ж годинник Судного дня показує лише 90 секунд до півночі.