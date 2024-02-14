Кристина Рэндалл сообщила, что босс Facebook Марк Цукерберг потратил 187 миллионов долларов на участок земли площадью 1600 акров на Гавайях.

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По слухам, он строит роскошное ранчо, содержащее подземный бункер площадью 5000 квадратных футов. Ожидается, что подземное убежище будет иметь гигантские металлические двери и толстые стены из бетона, что характерно для бомбоубежищ.

Интересно! Бункер Цукерберга – это лишь один из 15 убежищ Судного дня, которые строят миллиардеры по всему миру.

Безусловно очень интересно, что они решили построить что-то, что, похоже, может быть полностью самодостаточным, особенно если с миром произойдет что-то катастрофическое и он перестанет быть пригодным для жизни. Почему бы просто не построить обычный старый особняк или какой-нибудь коммерческий объект, который мог бы приносить Цукербергу еще больше денег?,

– говорит она.

Блогер отметила, что немало самых богатых людей в мире начинают такие проекты.

По мнению специалистов из Bulletin of the Atomic Scientists, угроза ядерной войны стала выше, чем за последние десятилетия, а изменение климата разжигает еще больше региональных и глобальных конфликтов, человечество переживает "момент исторической опасности". К тому же часы Судного дня показывают всего 90 секунд до полуночи.