Дерматолог оставил женщине послание на теле ее мужа: забавное видео
Источник:тикток brinleemiles
Американка Бринли Майлз переживала за здоровье своего мужа, но не смогла сопровождать любимого на осмотр врача. Несмотря на это, она нашла способ отметить то, что беспокоило ее больше всего.
Переписка с врачом
В семейном анамнезе мужа Бринли Райана есть рак кожи, поэтому она обратила внимание на некоторые родинки на его теле. Когда он собирался на консультацию к дерматологу, Бринли обвела ручкой те родинки, которые казались ей наиболее подозрительными.
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Врач оценила креативность жены своего пациента и решила ей подыграть. Райан вернулся домой не только с медицинскими документами, в которых были детали осмотра, но и с заметками на теле. Возле каждой обведенной родинки дерматолог написала краткий комментарий, ответив на волнение Бринли. Там были надписи "Хорошая" или "Взяли на анализ".
Видео, опубликованное Бринли в тиктоке, стало вирусным. Оно собрало 11,6 миллиона просмотров и 1,3 миллиона лайков. Пользователи сети оценили заботу женщины и чувство юмора врача:
- "Дерматолог поняла задачу";
- "Как дерматолог скажу, что мне нравится такое видеть. Хорошая работа";
- "Это замечательно, когда есть кто-то, кто так заботится о тебе";
- "Я думаю, что это очень мило";
- "Это гениально";
- "Вот так выглядит настоящая любовь".