Переписка с врачом

В семейном анамнезе мужа Бринли Райана есть рак кожи, поэтому она обратила внимание на некоторые родинки на его теле. Когда он собирался на консультацию к дерматологу, Бринли обвела ручкой те родинки, которые казались ей наиболее подозрительными.

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Врач оценила креативность жены своего пациента и решила ей подыграть. Райан вернулся домой не только с медицинскими документами, в которых были детали осмотра, но и с заметками на теле. Возле каждой обведенной родинки дерматолог написала краткий комментарий, ответив на волнение Бринли. Там были надписи "Хорошая" или "Взяли на анализ".

Видео, опубликованное Бринли в тиктоке, стало вирусным. Оно собрало 11,6 миллиона просмотров и 1,3 миллиона лайков. Пользователи сети оценили заботу женщины и чувство юмора врача: