Мужчина нашел семью на eBay

После того как мужчина оплатил свой заказ в интернете, деньги вернули на его счет. Это сделал продавец, оказавшийся отцом Росса. Они познакомились и начали общаться виртуально, но не могли встретиться из-за пандемии коронавируса.

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Программа футбольного матча, покупка которой объединила семью / Фото из твитера Росса Колкухуна

С тех пор прошло 2 года, и мужчина отправился в путешествие, чтобы увидеться с семьей, которую он никогда не знал. Так он впервые встретился со своей 31-летней сестрой Эрин, которая на 6 лет младше его. Их знакомство оказалось очень трогательным.

Мы смеялись, плакали и делились историями. Было впечатление, что мы знаем друг друга всю жизнь. Я очень нервничал, но это был совершенно прекрасный и жизнеутверждающий опыт,

– поделился эмоциями Росс.

Новоиспеченные брат и сестра с изумлением обнаружили, что у них очень много общего. В частности, совпадают их профессиональные интересы – оба изучали искусство и продолжают ним заниматься. Эрин получила образование в Школе искусств в Глазго, а Росс учился в Эдинбургском колледже искусств.

Росс впервые встретился с сестрой Эрин в 37 лет / Фото из твитера Росса Колкухуна