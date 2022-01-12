Чоловік знайшов сім'ю на eBay

Після того, як чоловік оплатив своє замовлення в інтернеті, гроші повернули на його рахунок. Це зробив продавець, який виявився батьком Росса. Вони познайомилися та почали спілкуватися віртуально, але не могли зустрітися через пандемію коронавірусу.

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Програма футбольного матчу, покупка якої об'єднала родину / Фото з твітера Росса Колкухуна

З того часу минуло 2 роки, і чоловік вирушив у подорож, аби побачитися з родиною, яку він ніколи не знав. Так він вперше зустрівся зі своєю 31-річною сестрою Ерін, на 6 років молодшою за нього. Їхнє знайомство виявилося дуже зворушливим.

Ми сміялися, плакали та ділилися історіями. Було враження, що ми знаємо один одного все життя. Я дуже нервувався, але це був абсолютно прекрасний та життєствердний досвід,

– поділився емоціями Росс.

Новоспечені брат та сестра з подивом виявили, що у них дуже багато спільного. Зокрема, збігаються їхні професійні інтереси – обоє вивчали мистецтво та продовжують ним займатися. Ерін здобула освіту в Школі мистецтв у Глазго, а Росс навчався в Единбурзькому коледжі мистецтв.

Росс вперше зустрівся з сестрою Ерін у 37 років / Фото з твітера Росса Колкухуна

Невдовзі чоловік зустрінеться й з іншими родичами батьківської лінії. Він з нетерпінням чекає знайомства, адже віднайти близьких та відновити родинні зв'язки ніколи не буває пізно.