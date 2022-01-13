Переписка з лікарем

У сімейному анамнезі чоловіка Брінлі Раяна є рак шкіри, саме тому вона звернула увагу на деякі родимки на його тілі. Коли він збирався на консультацію до дерматолога, Брінлі обвела ручкою ті родимки, які здавалися їй найбільш підозрілими.

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Лікарка оцінила креативність дружини свого пацієнта та вирішила їй підіграти. Раян повернувся додому не лише з медичними документами, в яких були деталі огляду, а й з нотатками на тілі. Біля кожної обведеної родимки дерматологиня написала короткий коментар, відповівши на хвилювання Брінлі. Там були написи "Хороша" або "Взяли на аналіз".

Відео, опубліковане Брінлі у тіктоці, стало вірусним. Воно зібрало 11,6 мільйона переглядів та 1,3 мільйона вподобань. Користувачі мережі оцінили турботу жінки та почуття гумору лікарки: