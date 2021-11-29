Что делают супергерои, когда не спасают мир: забавные инсталляции
Источник:инстаграм Дэвида Куберо
На киноэкранах мы привыкли видеть супергероев, когда они сражаются с врагами и спасают мир. Но они, как и все мы, иногда отдыхают от работы.
Испанский художник Дэвид Куберо задумался, чем популярные супергерои могли бы заниматься в свободное время. Чтобы показать это, он вооружился игрушками персонажей и фотокамерой и создал серию забавных инсталляций, где герои развлекаются, отдыхают и занимаются бытовыми делами. Уверены, что в таких обстоятельствах вы их еще не видели, поэтому Развлечения 24 подготовили подборку самых интересных фото.
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