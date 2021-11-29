Іспанський художник Девід Куберо замислився, чим популярні супергерої могли б займатися у вільний час. Аби показати це, він озброївся іграшками персонажів та фотокамерою і створив серію кумедних інсталяцій, в яких герої розважаються, відпочивають та займаються побутовими справами. Впевнені, що у таких обставинах ви їх ще не бачили, тож Розваги 24 підготували добірку найцікавіших фото.

Це цікаво Історія Casino de Spa – одного з найстаріших казино у світі

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