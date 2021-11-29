Испанский художник Дэвид Куберо задумался, чем популярные супергерои могли бы заниматься в свободное время. Чтобы показать это, он вооружился игрушками персонажей и фотокамерой и создал серию забавных инсталляций, где герои развлекаются, отдыхают и занимаются бытовыми делами. Уверены, что в таких обстоятельствах вы их еще не видели, поэтому Развлечения 24 подготовили подборку самых интересных фото.

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