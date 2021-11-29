Испанский художник Дэвид Куберо задумался, чем популярные супергерои могли бы заниматься в свободное время. Чтобы показать это, он вооружился игрушками персонажей и фотокамерой и создал серию забавных инсталляций, где герои развлекаются, отдыхают и занимаются бытовыми делами. Уверены, что в таких обстоятельствах вы их еще не видели, поэтому Развлечения 24 подготовили подборку самых интересных фото.
Это интересно История Casino de Spa – одного из самых старых казино в мире
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
На тему Галь Гадот показала фан-арты со Злой королевой в образе Чудо-женщины: удивительные иллюстрации
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
Смотрите также Мотивация злодея раскрыта: в сети показали эксклюзивные вырезанные сцены из "Венома 2"
#18
#19
#20