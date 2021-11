Этими фан-артами очаровательная Галь Гадот поделилась на своей странице в инстаграме. На них злая королева из классического анимационного фильма "Белоснежка и семь гномов" (Snow White and the Seven Dwarfs) студии Disney предстала в образе Чудо-женщины, вооружившись Лассо истины.

Спасибо за эти замечательные работы. Не могу дождаться, чтобы воплотить в жизнь этого волшебного персонажа,

– написала Галь Гадот.

Фан-арты со злой королевой в образе Чудо-женщины / Фото Инстаграм Gal Gadot

Съемки картины запланированы на начало 2022 года. Дата выхода пока неизвестна.