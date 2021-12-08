Быть человеком – труднее всего: показали новый трейлер "Монстров на каникулах: Трансформани"

Компания Sony Animation выпустила свежий трейлер завершающей части анимационной франшизы "Монстры на каникулах: Трансформания". Ролик опубликовали на ютуб-канале Amazon Prime Video.

Накануне премьеры студия Sony показала новый трейлер будущего мультфильма "Монстры на каникулах: Трансформания".

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По сюжету "Монстров на каникулах: Трансформания" любимые герои примеряют на себя новые образы: чудовища перевоплотятся в людей, а Джонни станет монстром. Всему виной будет Ван Хельсинг и его "монстр-луч". Лишенные своих способностей монстры отправятся в опасное путешествие за средством от трансформации.

Трейлер мультфильма "Монстры на каникулах: Трансформания": видео

В четвертой части главные роли озвучивали:

Селена Гомес;

Энди Сэмберг;

Дэвид Спейд;

Стив Бушеми;

Кэтрин Хан.

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Премьера анимационной ленты запланирована на 14 января 2022 года.