В центре сюжета приключения ласки Бака, который появился в предыдущих сериях "Эра динозавров" и "Курс на столкновение". В новой части он вместе с опоссумами Крэшем и Эдди отправляется в путешествие в подземный затерянный мир, где живут динозавры.

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Не обойдется и без основных героев "Ледникового периода" – мамонтов Мэнни и Элли, ленивца Сида и тигра Диего.

Ледниковый период вернулся, и он приближается на Disney +. Приготовьтесь к дикому доисторическому приключению! Посмотрите трейлер-тизер "Ледниковый период: приключения Бака",

– говорится в анонсе трейлера в твиттере.

Трейлер мультфильма "Ледниковый период: Приключения Бака": смотреть видео

Первая часть мультфильма "Ледниковый период" вышла в 2002 году. Он был создан студией Blue Sky Studios для 20th Century Fox.

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Премьера "Ледникового периода: приключения Бака" запланирована на 28 января 2022 года.