На своей странице в инстаграме Хью Джекман опубликовал видео, в котором он напевает песню из мультсериала "Время приключений". В оригинальном сериале ее пел один из главных героев – пес Джейк, во время приготовления на завтрак одноименного блюда в эпизодах "Тихо сгорая" и "Ты ли это?".

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Исполнитель роли Росомахи продемонстрировал фанатам футболку с Джейком и блинами с беконом, о которых и поется в короткой песенке.

Блины с беконом, готовлю блины с беконом,

Возьми немного бекона, и я положу его в блин,

Блины с беконом, вот что из этого получится,

Блин с беконом!

– поет Джейк.

Песня "Блины с беконом" в исполнении пса Джейка: видео

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