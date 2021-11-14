На своей странице в инстаграме Хью Джекман опубликовал видео, в котором он напевает песню из мультсериала "Время приключений". В оригинальном сериале ее пел один из главных героев – пес Джейк, во время приготовления на завтрак одноименного блюда в эпизодах "Тихо сгорая" и "Ты ли это?".
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Исполнитель роли Росомахи продемонстрировал фанатам футболку с Джейком и блинами с беконом, о которых и поется в короткой песенке.
Блины с беконом, готовлю блины с беконом,
Возьми немного бекона, и я положу его в блин,
Блины с беконом, вот что из этого получится,
Блин с беконом!
– поет Джейк.
Песня "Блины с беконом" в исполнении пса Джейка: видео
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Коротко о мультфильме "Время приключений"
Это анимационный сериал о приключениях мальчика Финна и очаровательного пса Джейка в постапокалиптическом мире. Они живут вместе в домике на дереве. Главные герои очень любят различные приключения, которые им встречаются на жизненном пути.
Сериал создал Пендлтон Уорд для канала Cartoon Network. Мультсериал показывали с 2010 года. Закончился он в 2018. Всего вышло 10 сезонов из 282 эпизодов.