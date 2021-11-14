На своїй сторінці в інстаграмі Г'ю Джекман опублікував відео, в якому він наспівує пісню з мультсеріалу "Час пригод". В оригінальному серіалі її співав один з головних героїв – пес Джейк, під час приготування на сніданок однойменної страви в епізодах "Тихо згораючи" і "Чи це ти?".

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Виконавець ролі Росомахи продемонстрував фанатам футболку з Джейком і млинцями з беконом, про які й співається у короткій пісеньці.

Млинці з беконом, готую млинці з беконом,

Візьми трохи бекону, і я покладу його в млинець,

Млинці з беконом, ось що з цього вийде,

Млинець з беконом!

– співає Джейк.

Пісня "Млинці з беконом" у виконанні пса Джейка: відео

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