Для вечірки з нагоди відновлення регулярного авіасполучення між США та Великою Британією Блейк Лайвлі обрала елеганте вбрання у червоному кольорі. Вона одягнула сукню Georges Chakra й пальто Max Mara, а завершила образ сумочкою Chanel та туфлями Manolo Blahnik Hangisi.

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Блейк Лайвлі на вечірці в Емпайр-Стейт-Білдінг / Фото з інстаграму blakelively

Проте було одне "але". Взуття, у якому прийшла акторка дещо відрізнялося від оригінальної моделі. Після вечірки Блейк зізналася в інстаграмі, що розмалювала прикрасу на туфлях за 995 доларів (26 тисяч гривень) червоним лаком для нігтів, аби вони краще пасували до її образу.

Вибачте, Manolo Blahnik, за те, що перед виходом з дому я замалювала білу прикрасу на моїх туфлях червоним лаком для нігтів. Воно вартувало того?

– написала акторка в інстаграм-історії.

Блейк Лайвлі вибачилася перед дизайнером за те, що розмалювала туфлі / Скриншот з інстаграму blakelively





Оригінальний вигляд туфель та творіння Блейк Лайвлі / Колаж 24 каналу

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У образі "з родзинкою" Блейк Лайвлі виголосила промову, в якій розповіла, наскільки рада тому, що живе в Нью-Йорку. Акторка зауважила, що ще ніколи не почувала себе більш схожою на мешканку "Великого яблука", як того дня. Хто знає, можливо на це враження повпливали й власноруч перероблені туфлі.

Крім того, на заході зірці пощастило натиснути на важіль, який керує освітленням Емпайр-Стейт-Білдінг. Тієї ночі хмарочос світився кольорами британського прапора, відзначаючи зняття заборони на перельоти між США та Великою Британією, яку ввели через пандемію коронавірусу.