Виявилося, що Бенксі створив цей малюнок спеціально для зйомок серіалу. Те, що Крістофер Вокен знищить його у рамках сюжетної лінії фінального епізоду було обумовлено заздалегідь.

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Все по сценарію





Робота Бенксі, яку знищив Крістофер Вокен / Фото BBC

За даними видання The Sun, творча група проєкту написала сценарій, і зв'язалася з представниками загадкового художника з надією, що він погодиться їм допомогти. Бенксі виявився шанувальником Крістофера Вокена, а також оцінив те, що його земляк та сценарист "Злочинців" Стівен Мерчант обрав місцем дії їхнє рідне місто – Бристоль.

Тож невдовзі після звернення до художника на місці зйомок з'явився малюнок щура, що сидить на балончиках із фарбою, виконаний у фірмовій техніці трафаретного друку Бенксі. Поряд красувався і підпис художника.

Митець поставив лише одну умову – зображення обов'язково потрібно було замалювати, і зробити це мав ніхто інший як Крістофер Вокен. Актор виконав зобов'язання у фінальному епізоді.





Актор замалював графіті легендарного Бенксі / Фото BBC

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У серіалі Крістофер Вокен грає одного з групи дрібних злочинців, які відбувають покарання і реставрують будинок на громадських роботах. У завершальній серії персонаж Вокена помічає на стіні малюнок Бенксі, і запитує у наглядачки, чи потрібно його зафарбувати. Не зауваживши, що це робота легендарного художника, вона відповідає, що потрібно усі графіті мають бути знищені.





Роботу Бенксі знищили на зйомках серіалу "Злочинці" / Фото BBC

Трейлер серіалу "Злочинці": дивіться відео