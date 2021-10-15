"Любов у сміттєвому баку" – таку назву носить зараз витвір мистецтва. Покупець, який придбав роботу у 2018 році, розсудив, що трюк Бенксі додасть привабливості картині, і зберіг роботу. Тож ця напівзнищена картина знову з'явилася на ринку – за заявленою ціною, більш ніж в чотири рази вище початкової.

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У четвер, 14 жовтня 2021 року, картина Бенксі з новою назвою "Любов у сміттєвому баку" була продана на аукціоні Sotheby's за рекордну для художника суму. За лот віддали у 18 разів більше, ніж три роки тому (1,1 мільйона фунтів стерлінгів) – 18,6 мільйона фунтів стерлінгів (близько 25,4 мільйона доларів).

Минуло майже три роки з одного з найбільш дотепних моментів у мистецтві перформансу в цьому столітті, який увійшов в історію аукціонів. Було вкрай захоплююче стежити за подорожжю цієї тепер легендарної картини і в підсумку знову побачити її в нашому залі, запропонувати її сьогодні в тій самій кімнаті, де вона була створена художником,

– завили в Sotheby's.

Хто такий Бенксі

Андерграундний художник, що працює з 1990-х років. Він дотримується анонімності і про його особистість майже нічого не відомо. Художник відомий своїм незвичайним сатиричним вуличним стилем і гострими коментарями на суспільство і політику в його роботах.

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