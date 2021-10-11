За ці твори мистецтва запекло борються на аукціонах, за ними відверто полюють та прагнуть бачити у своїх колекціях найбагатші люди планети. Ловіть круту добірку топ-10 найдорожчих полотен, які привідкривають двері у таємничий світ уяви відомих художників.

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Едвард Мунк "Крик", 1893 – 1910 рр. Продано за 119,9 мільйона доларів.

Едвард Мунк "Крик" / Фото art-holst

Картина норвезького художника, образ якої був навіяний раптовим почервонінням неба під час заходу сонця, яке сильно розбурхало вразливу уяву художника. Ось якими словами описує цю сцену сам художник у своєму щоденнику: "Я прогулювався стежиною з двома товаришами, саме заходило сонце, і раптом небо налилося кров'ю, я спинився, відчувши страх, та обперся об огорожу, – повсюди була кров і язики полум'я над синьо-чорним фіордом і містом, мої друзі крокували далі, а я, тремтячи від жаху, стояв і відчував нескінченне голосіння природи".

До речі, Едвард Мунк створив декілька версій "Крику" у різних техніках. Цікавий факт: уперше на виставках картина з'явилась під назвою "Відчай".

Густав Клімт "Портрет Аделі Блох-Бавер I", 1907 рік. Продано за 135 мільйонів доларів.

Густав Клімт "Портрет Аделі Блох-Бавер I" / Фото gklimt

Історія картини, відомої усьому світу як "Золота Адель" або "Австрійська Мона Ліза", надзвичайно цікава. Приводом для створення цього витвору мистецтва стала зрада дружини підприємця Фердинанда Блох-Бавера з відомим австрійським художником Густавом Клімтом. Щоб суперник швидше охолов до своєї музи, чоловік замовив у художника портрет свої дружини. Густав Клімт працював над створенням картини аж 4 роки, і під час роботи він створив близько 400 ескізів. Як і сподівався кмітливий підприємець, за цей час між художником та його натурницею стосунки дійсно припинились.

Віллем де Кунінг "Жінка III", 1953 рік. Продано за 137,5 мільйона доларів.

Віллем де Кунінг "Жінка III" / Фото artchive

"Жінка III" – найвідоміша і найдорожча робота Віллема де Кунінга. Навколо цієї картини, як і інших робіт художника з серії "Жінки", вирувало чимало дискусій. Таке відверто агресивне та нетипове для того періоду зображення оголених жінок лякало та дивувало публіку. Пізніше стало відомо, що художник працював над цими картинами з особливою жорстокістю та навіть продірявлював полотна пензлем.

Джексон Поллок "№ 5", 1948 рік. Продано за 140 мільйонів доларів.

Джексон Поллок "№ 5" / Фото art-holst

У кінці 40-х років американський художник Джексон Поллок винайшов техніку розбризкування, що стало справжньою сенсацією. Серед прихильників мистецтва це викликало неоднозначну реакцію: дехто вважав такий стиль геніальним, інші ж – критикували ці роботи. Утім, так чи інакше, але картини художника стали впізнаваними, а самого митця почали називати Jack The Dripper (Джек-розбризкувач).

Френсіс Бекон "Три начерки до портрета Люсьєна Фрейда. Триптих", 1969 рік. Продано за 142,4 мільйона доларів.

Френсіс Бекон "Три начерки до портрета Люсьєна Фрейда. Триптих" / Фото art-holst

У 2013 році картина британського експресіоніста Френсіса Бекона "Три начерки до портрета Люсьєна Фрейда" на аукціоні Сhristie's в Нью-Йорку була продана за рекордну суму, ставши найдорожчим твором мистецтва в світі. На картині зображено онука відомого психоаналітика Зигмунда Фрейда, з яким художник підтримував дружні стосунки. Аукціон тривав усього 6 хвилин.

Пабло Пікассо "Сон", 1932 рік. Продано за 155 мільйонів доларів.

Пабло Пікассо "Сон" / Фото picasso-picasso

Картина "Сон" (інша назва "Мрія") була написана у період захоплення іспанського художника сюрреалізмом. Пабло Пікассо присвятив роботу своїй коханій Марі-Терезі Вальтер. Хоча деякі дослідники сумніваються, що на полотні зображена саме вона.

Амедео Модільяні "Що лежить оголена", 1917 – 1918 рр. Продана за 170,4 мільйона доларів.

Амедео Модільяні "Що лежить оголена" / Фото prostonews

Роботу італійського художника і скульптора Амедео Модільяні продали у 2015 році на аукціоні Christie's у Нью-Йорку, а власником картини став один із найбільших колекціонерів Китаю Лю Іцянь – шанхайський фінансист та мільярдер. Серед мистецтвознавців Амедео Модільяні відомий як автор робіт у жанрі ню, об'єктом естетичних інтересів якого стала краса жіночого тіла.

Марк Ротко "№ 6 (Фіолетовий, зелений, червоний)", 1951 рік. Продано за 186 мільйонів доларів.

Марк Ротко "№ 6 (Фіолетовий, зелений, червоний)" / Фото art-holst

Робота належить пензлю латвійського художника, якій працював у жанрі абстрактного експресіонізму, Марку Ротко. У своїх картинах він прагнув передати емоційність пережитого моменту.

Поль Сезанн "Гравці в карти" (3-тя картина серії), 1892 – 1893 рр. Продано за 250 мільйонів доларів.

Поль Сезанн "Гравці в карти" / Фото gigafox

На картині французького художника Поля Сезанна зображені селяни-картярі, які наче застигли, поглинені грою в карти. Серія складається з 5 полотен, які відрізняються розмірами, кількістю персонажів та колористикою. Найдорожча третя картина серії знаходиться в Катарі.

Поль Гоген "Коли весілля?", 1892 рік. Продано за 300 мільйонів доларів.

Поль Гоген "Коли весілля?" / Фото jyvopys

Картина французького постімпресіоніста Поля Гогена була написана після того, як художник відвідав тихоокеанський острів Таїті, де він перебував у пошуках "райського саду". За час свого перебування на острові Гоген створив чимало картин із зображенням корінних мешканок острова. У 2015 році найвідомішу з них придбав приватний покупець за рекордну суму у 300 мільйонів доларів, а згодом картина була передана у державний музей Катару.