Напередодні прем'єри студія Sony показала новий трейлер майбутнього мультфільму "Монстри на канікулах: Трансформанія".
До теми Disney представила перший трейлер мультфільму "Льодовиковий період: Пригоди Бака"
За сюжетом "Монстрів на канікулах: Трансформанія" улюблені герої приміряють на себе нові образи: чудовиська перевтіляться в людей, а Джонні стане монстром. Всьому виною буде Ван Хельсінг і його "монстр-промінь". Позбавлені своїх здібностей монстри відправляться в небезпечну подорож за засобом від трансформації.
Трейлер мультфільму "Монстри на канікулах: Трансформанія": відео
У четвертій частині головні ролі озвучували:
- Селена Гомес;
- Енді Семберг;
- Девід Спейд;
- Стів Бушемі;
- Кетрін Хан.
Це цікаво Dogs in Space: Netflix представив трейлер мультсеріалу про космічних песиків
Прем'єра анімаційної стрічки запланована на 14 січня 2022 року.