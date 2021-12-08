Напередодні прем'єри студія Sony показала новий трейлер майбутнього мультфільму "Монстри на канікулах: Трансформанія".

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За сюжетом "Монстрів на канікулах: Трансформанія" улюблені герої приміряють на себе нові образи: чудовиська перевтіляться в людей, а Джонні стане монстром. Всьому виною буде Ван Хельсінг і його "монстр-промінь". Позбавлені своїх здібностей монстри відправляться в небезпечну подорож за засобом від трансформації.

Трейлер мультфільму "Монстри на канікулах: Трансформанія": відео

У четвертій частині головні ролі озвучували:

Селена Гомес;

Енді Семберг;

Девід Спейд;

Стів Бушемі;

Кетрін Хан.

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Прем'єра анімаційної стрічки запланована на 14 січня 2022 року.