Накануне премьеры студия Sony показала новый трейлер будущего мультфильма "Монстры на каникулах: Трансформания".
К теме Disney представила первый трейлер мультфильма "Ледниковый период: Приключения Бака"
По сюжету "Монстров на каникулах: Трансформания" любимые герои примеряют на себя новые образы: чудовища перевоплотятся в людей, а Джонни станет монстром. Всему виной будет Ван Хельсинг и его "монстр-луч". Лишенные своих способностей монстры отправятся в опасное путешествие за средством от трансформации.
Трейлер мультфильма "Монстры на каникулах: Трансформания": видео
В четвертой части главные роли озвучивали:
- Селена Гомес;
- Энди Сэмберг;
- Дэвид Спейд;
- Стив Бушеми;
- Кэтрин Хан.
Это интересно Dogs in Space: Netflix представил трейлер мультсериала о космических собачек
Премьера анимационной ленты запланирована на 14 января 2022 года.