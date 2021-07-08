Бульдожье упорство: пес пытается протиснуть мяч через крошечную дверь – забавное видео

В сети опубликовали замечательное видео. На нем английский бульдог безуспешно пытается пронести свою любимую игрушку через собачью заслонку.

59-летняя Синди Хьюет, которая проживает в Вашингтоне, США, подловила своего домашнего любимца, по имени Док, когда он пытался пронести мяч в дом. Она записала на видео, как Док настойчиво проталкивал любимую игрушку через крошечные двери для собаки.

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В ролике можно увидеть пса, который держит зубами большой мяч за ручку. Он оценивает собачью заслонку, размышляя, сможет ли пройти через нее. Подумав и оценив шансы, Док попытался войти в собачью заслонку, но потерпел неудачу. Однако это его не остановило – он пробовал снова и снова. Прошло 15 минут прежде чем Док понял, что все его попытки тщетны и в конце концов сдался.

У Дока есть то, что я называю "бульдожьим упорством". Яростная решимость, которая заставила его продолжать пытаться протащить свой мяч через дверцу в течение 15 минут,

– поделилась Синди.

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