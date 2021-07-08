59-річна Сінді Хьюет, яка проживає у Вашингтоні, США, підловила свого домашнього улюбленця, на ім'я Док, коли він намагався пронести м'яч в будинок. Вона записала на відео, як Док наполегливо проштовхував улюблену іграшку через крихітні дверцята для собаки.

Це цікаво Найбагатші гравці казино: як вони стали мільйонерами та скільки вигравали

У ролику можна побачити пса, який тримає зубами великий м'яч за ручку. Він оцінює собачу заслінку, розмірковуючи, чи зможе пройти через неї. Подумавши й оцінивши шанси, Док спробував увійти в собачу заслінку, але зазнав невдачі. Проте це його не зупинило – він пробував знову і знову. Пройшло 15 хвилин перш ніж Док зрозумів, що всі його спроби марні та врешті-решт здався.

У Дока є те, що я називаю "бульдожим завзяттям". Люта рішучість, яка змусила його продовжувати намагатися протягнути свій м'яч через дверцята протягом 15 хвилин,

– поділилася Сінді.

До теми Небезпечний гість: американка прокинулась у ліжку з хижаком – як він туди потрапив