Вона була схожа на велику кішку. Як з'ясувалося пізніше, непроханим гостем був африканський сервал ростом приблизно 80 сантиметрів.

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Він був за 15 сантиметрів від мене. Я одразу зрозуміла, що це не домашній кіт. Я була нажахана,

– поділилася Крісті Франк.

Перелякана жінка повільно встала з ліжка та вийшла зі спальні. Її чоловік Девід зачинив тварину у кімнаті, а сам обійшов будинок, щоб відчинити двері, що ведуть зі спальні на вулицю. Сервал пішов туди та зашипів на чоловіка, коли покидав кімнату.



Крісті Франк, яку розбудив хижак / Скриншот CNN

Жінка розповіла, що незадовго до того, її чоловік випустив собаку погуляти і залишив двері відчиненими, аби вона могла зайти додому, коли повернеться. Подружжя припускає, що сервал потрапив до будинку саме через відчинені двері.

Коли сервал пішов, шокована пара звернулася до Департаменту природних ресурсів Джорджії. Лейтенант Вейн Хаббард повідомив, що за останні 3 дні до них тричі зверталися мешканці цього району, які бачили сервала. У департаменті припускають, що його незаконно утримували у якості домашньої тварини.

Знайти хижака може бути проблематично, адже у районі є багато місць, де можна заховатися. Проте, спеціалісти розставили пастки і сподіваються зловити сервала найближчим часом.