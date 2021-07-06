Оно было похоже на большую кошку. Как выяснилось позже, незваным гостем был африканский сервал ростом примерно 80 сантиметров.

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Он был в 15 сантиметрах от меня. Я сразу поняла, что это не домашний кот. Я была в ужасе,

– поделилась Кристи Франк.

Испуганная женщина медленно встала с кровати и вышла из спальни. Ее муж Дэвид закрыл животное в комнате, а сам обошел дом, чтобы открыть дверь, ведущую со спальни на улицу. Сервал пошел туда и зашипел на мужчину, когда покидал комнату.



Кристи Франк, которую разбудил хищник / Скриншот CNN

Женщина рассказала, что незадолго до этого, ее муж выпустил собаку погулять и оставил дверь открытой, чтобы она могла зайти домой, когда вернется. Супруги предполагает, что сервал попал в дом именно через открытую дверь.

Когда сервал ушел, шокированная пара обратилась в Департамент природных ресурсов Джорджии. Лейтенант Уэйн Хаббард сообщил, что за последние 3 дня к ним трижды обращались жители района, которые видели сервала. В департаменте предполагают, что его незаконно содержали в качестве домашнего животного.

Найти хищника может быть проблематично, ведь в районе есть много мест, где можно спрятаться. Однако, специалисты расставили ловушки и надеются поймать сервала в ближайшее время.