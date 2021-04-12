Британский блогер и эксперт телевизионного шоу Top Gear Колин Фурц создал для программы и своего ютуб-канала автомобиль Джеймса Бонда. Он оснастил его практически всеми функциями, которые использовал агент 007 в фильмах.

Команда Top Gear поставила перед блогером определенные условия – он мог потратить на создание автомобиля не более чем 7 тысяч фунтов стерлингов (268 тысяч гривен). Кроме того, ограничили и время выполнения задания – на весь процесс от начала до конца у него было максимум 5 недель.

На тему 1000 долларов за просмотр бондианы: как смотреть любимые фильмы и зарабатывать

Первое, что сделал Колин Фурц, – приобрел старенький автомобиль BMW Z3. Конечно, в большинстве фильмов Джеймс Бонд передвигался на Aston Martin, однако выделенного бюджета на обустройство этой машины не хватило бы. Однако, в нескольких фильмах середины 1990-х годов агент 007 ездил на BMW Z3.



Колин Фоуц создал автомобиль Джеймса Бонда / Фото Bav Media

Одной из самых известных "фишек" автомобиля Бонда считают огнемет. Именно с ним агенту удавалось побеждать в схватках с десятками противников одновременно. Блогер, конечно же, установил его на автомобиль, и даже поджарил с его помощью курицу.



Огнемет в автомобиле Джеймса Бонда / Скриншот

По бокам заднего бампера машины он встроил дула пулеметов, стрелять из которых можно из салона автомобиля. Для этого у водительского сиденья блогер установил специальный тумблер.



Пулеметы в бампере / Скриншот

Колин Фурц добавил поворотное колесо, которое позволяет выполнять параллельную парковку, а также поднимать и вращать автомобиль в нужном направлении, чтобы прицеливаться во время движения. В подкрылки BMW Z3 блогер встроил систему разбрызгивания масла.



Поворотное колесо / Скриншот

Еще одна функция, которую выполняет автомобиль Джеймса Бонда, – это камуфляж. При необходимости в салоне автомобиля срабатывает дымовая машина и скрывает все, что происходит внутри. Правда, эта система продумана не до конца, ведь водитель тоже почти ничего не видеть через дым.

Блогер создал автомобиль Джеймса Бонда: видео