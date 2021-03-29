1000 доларів за перегляд бондіани: як дивитися улюблені фільми і заробляти
Американський розважальний сайт Nerd Bear запропонував своїм користувачам цікаву вакансію до прем'єри ювілейного 25-го фільму про Джеймса Бонда "007: Не час помирати". Вони пропонують 1000 доларів тому, хто подивиться усі попередні фільми.
Джерело:Nerd Bear
Реліз наступного фільму про агента мав відбутися у квітні, але через пандемію його перенесли на 30 вересня 2021 року. Щоб урізноманітнити час очікування, Nerd Bear шукають "суперфаната" бондіани та готові заплатити йому 1000 доларів за перегляд усіх 24-ох фільмів.
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Це понад 51 година фільмів, 7 різних агентів 007 та дуже багато мартіні,
– написали роботодавці.
Вимоги до кандидатаів
Обраний на цю незвичну вакансію повинен буде переглядати кіно, а також робити нотатки. Ось які вимоги висувають Nerd Bear до кандидатів:
- "пристрасно" любити франшизу;
- бути уважним до деталей;
- встигнути подивитися 24 фільми за 30 днів;
- бути активним користувачем соціальних мереж;
- бути громадянином або проживати на території США.
Щоб взяти участь у відборі, потрібно заповнити на сайті анкету, а також розповісти про своє захоплення бондіаною.
Винагорода
Обраний "суперфанат" отримає подарункову карту Amazon на 100 доларів для прокату фільмів. Після виконання завдання йому видадуть основну суму – 1000 доларів (28 тисяч гривень).
Список фільмів
Кіноман, який вдало пройде відбір, повинен буде подивитися усі фільми бондіани:
- "Доктор Ноу" (1962);
- "З Росії з любов'ю" (1963);
- "Голдфінгер" (1964);
- "Кульова блискавка" (1965);
- "Живеш тільки двічі" (1967);
- "На секретній службі Її Величності" (1969);
- "Діаманти залишаються назавжди" (1971);
- "Живи та дай померти" (1973);
- "Чоловік із золотим пістолетом" (1974);
- "Шпигун, який мене кохав" (1977);
- "Місячний гонщик" (1979);
- "Тільки для ваших очей" (1981);
- "Восьминіжка" (1983);
- "Вид на вбивство" (1985);
- "Іскри з очей" (1987);
- "Ліцензія на вбивство" (1989);
- "Золоте око" (1995);
- "Завтра не помре ніколи" (1997);
- "І цілого світу замало" (1999);
- "Помри, але не зараз" (2002);
- "Казино "Рояль"" (2006);
- "Квант милосердя" (2008);
- "007: Координати "Скайфолл"" (2012);
- "007: Спектр" (2015).
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