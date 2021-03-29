Американский развлекательный сайт Nerd Bear предложил интересную вакансию любителям бондианы. Они предлагают 1000 долларов тому, кто посмотрит все предыдущие фильмы.

Релиз следующего фильма об агенте должен был состояться в апреле, но из-за пандемии его перенесли на 30 сентября 2021 года. Чтобы разнообразить время ожидания, Nerd Bear ищут "суперфаната" бондианы и готовы заплатить ему 1000 долларов за просмотр всех 24-х фильмов.

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Это более 51 часа фильмов, 7 различных агентов 007 и очень много мартини,

– написали работодатели.

Требования к кандидатам

Тот, кого выберут на эту необычную вакансию, должен будет просматривать кино, а также делать заметки. Вот какие требования предъявляют Nerd Bear к кандидатам:

"страстно" любить франшизу;

быть внимательным к деталям;

успеть посмотреть 24 фильма за 30 дней;

быть активным пользователем социальных сетей;

быть гражданином или проживать на территории США.

Чтобы принять участие в отборе, нужно заполнить на сайте анкету, а также рассказать о своем увлечении бондианой.

Вознаграждение

Выбранный "суперфанат" получит подарочную карту Amazon на 100 долларов для проката фильмов. После выполнения задания ему выдадут основную сумму – 1000 долларов (28 тысяч гривен).

Список фильмов

Киноман, который успешно пройдет отбор, должен будет посмотреть все фильмы бондианы: