1000 долларов за просмотр бондианы: как смотреть любимые фильмы и зарабатывать
Американский развлекательный сайт Nerd Bear предложил интересную вакансию любителям бондианы. Они предлагают 1000 долларов тому, кто посмотрит все предыдущие фильмы.
Источник:Nerd Bear
Релиз следующего фильма об агенте должен был состояться в апреле, но из-за пандемии его перенесли на 30 сентября 2021 года. Чтобы разнообразить время ожидания, Nerd Bear ищут "суперфаната" бондианы и готовы заплатить ему 1000 долларов за просмотр всех 24-х фильмов.
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Это более 51 часа фильмов, 7 различных агентов 007 и очень много мартини,
– написали работодатели.
Требования к кандидатам
Тот, кого выберут на эту необычную вакансию, должен будет просматривать кино, а также делать заметки. Вот какие требования предъявляют Nerd Bear к кандидатам:
- "страстно" любить франшизу;
- быть внимательным к деталям;
- успеть посмотреть 24 фильма за 30 дней;
- быть активным пользователем социальных сетей;
- быть гражданином или проживать на территории США.
Чтобы принять участие в отборе, нужно заполнить на сайте анкету, а также рассказать о своем увлечении бондианой.
Вознаграждение
Выбранный "суперфанат" получит подарочную карту Amazon на 100 долларов для проката фильмов. После выполнения задания ему выдадут основную сумму – 1000 долларов (28 тысяч гривен).
Список фильмов
Киноман, который успешно пройдет отбор, должен будет посмотреть все фильмы бондианы:
- "Доктор Ноу" (1962);
- "Из России с любовью" (1963);
- "Голдфингер" (1964);
- "Шаровая молния" (1965);
- "Живешь только дважды" (1967);
- "На секретной службе Ее Величества" (1969);
- "Бриллианты навсегда" (1971);
- "Живи и дай умереть" (1973);
- "Человек с золотым пистолетом" (1974);
- "Шпион, который меня любил" (1977);
- "Лунный гонщик" (1979);
- "Только для твоих глаз" (1981);
- "Осьминожка" (1983);
- "Вид на убийство" (1985);
- "Искры из глаз" (1987);
- "Лицензия на убийство" (1989);
- "Золотой глаз" (1995);
- "Завтра не умрет никогда" (1997);
- "И целого мира мало" (1999);
- "Умри, но не сейчас" (2002);
- "Казино "Рояль"" (2006);
- "Квант милосердия" (2008);
- "007: Координаты "Скайфолл"" (2012);
- "007: Спектр" (2015).
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