Британський блогер та експерт телевізійного шоу Top Gear Колін Фурц створив для програми та свого ютуб-каналу автомобіль Джеймса Бонда. Він оснастив його практично усіма функціями, які використовував агент 007 у фільмах.

Команда Top Gear поставила перед блогером певні умови – він міг потратити на створення автомобіля не більше ніж 7 тисяч фунтів стерлінгів (268 тисяч гривень). Крім того, обмежили й час виконання завдання – на весь процес від початку до кінця у нього було максимум 5 тижнів.

До теми 1000 доларів за перегляд бондіани: як дивитися улюблені фільми і заробляти

Перше, що зробив Колін Фурц, – придбав старенький автомобіль BMW Z3. Звичайно, у більшості фільмів Джеймс Бонд пересувався на Aston Martin, проте виділеного бюджету на облаштування цієї машини не вистачило б. Проте, у кількох фільмах середини 1990-х років агент 007 їздив на BMW Z3.



Колін Фоуц створив автомобіль Джеймса Бонда / Фото Bav Media

Чи не найвідомішою "фішкою" автомобіля Бонда вважають вогнемет. Саме з ним агентові вдавалося перемагати десятки супротивників одночасно. Блогер, звичайно ж, встановив його на автомобіль, та навіть підсмажив з його допомогою курку.



Вогнемет в автомобілі Джеймса Бонда / Скриншот

По боках заднього бампера машини він вмонтував дула кулеметів, стріляти з яких можна з салону автомобіля. Для цього біля водійського сидіння блогер встановив спеціальний тумблер.



Кулемети в бампері / Скриншот

Колін Фурц додав поворотне колесо, яке дозволяє виконувати паралельну парковку, а також підіймати та обертати автомобіль у потрібному напрямку, щоб прицілюватися під час руху. У підкрилки BMW Z3 блогер вмонтував систему розбризкування мастила.



Поворотне колесо / Скриншот

Ще одна функція, яку виконує автомобіль Джеймса Бонда, – це камуфляж. За потреби у салоні автомобіля спрацьовує димова машина і приховує все, що відбувається всередині. Щоправда, ця система продумана не до кінця, адже водій також майже нічого не бачитиме через дим.

Блогер створив автомобіль Джеймса Бонда: відео