Бэнкси собирает 13 миллионов долларов для превращения тюрьмы в арт-пространство

Известный уличный художник Бэнкси заявил, что хочет помочь превратить Редингскую тюрьму, известную во всем мире благодаря Оскару Уайлду, в арт-центр. Однако для начала ее нужно выкупить.

Чтобы выкупить бывшее здание Редингской тюрьмы у Минюста Великобритании необходимо 13,2 миллиона долларов. И чтобы собрать такую сумму, анонимный художник выставил на продажу трафарет "Творческого побега".

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"Творческий побег" – это граффити, которое Бэнкси нарисовал на стене Редингской тюрьмы весной 2021 года. На рисунке изображен человек в форме заключенного (вероятно, Оскар Уайлд), который спускается со стены на связанной из простыней веревке. Ближе к земле веревка превращается в исписанные текстом листы и заканчивается на пишущей машинке.

Процесс появления граффити "Творческий побег": видео

Сейчас трафарет, который Бэнкси использовал для нанесения граффити на тюремную стену в марте, экспонируется в одном из музеев Бристоля. После продажи деньги будут пожертвованы Редингскому муниципальному совету, который собирается открыть художественный и культурный центр.

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Тюрьма Рединге (Reading, что можно перевести как "чтение") известна тем, что в ней отбывал наказание ирландский поэт Оскар Уайльд между 1895 и 1897 годами. Во время заключения он написал стихотворение "Баллада Редингской тюрьмы", в котором отражалась жестокость викторианской пенитенциарной системы. Он был осужден за "грубое непристойное поведение" после того, как раскрылся его роман с лордом Альфредом Дугласом.