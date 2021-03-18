В этом месяце на стене тюрьмы, где отбывал наказание Оскар Уайльд, в британском городе Рединг появилось новое граффити уличного художника Бэнкси. Недавно рисунок пострадал он вандалов.

На оригинальном рисунке Бэнкси был заключенный, который сбегает из тюрьмы с помощью простыни. Ближе к концу ткань превращается в списанные листы бумаги в печатной машинке. Вероятно, художник хотел изобразить самого Оскара Уайльда.

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Граффити появилось на стене тюрьмы 1 марта – тогда еще не было точно известно, кто автор, хотя догадки в пользу Бэнкси были. Через несколько дней, 4 марта, художник подтвердил их, опубликовав видео в своем инстаграме.

Что сделали вандалы с граффити Бэнкси

Вандалы закрасили печатную машинку красной краской, а ниже добавили подпись "Team Robbo" ("Команда Роббо"). Это отсылка к имени соперника Бэнкси – еще одного уличного художника King Robbo.



Испорченное граффити Бэнкси / Фото BBC

Полиция Рединга уже разыскивает виновных, а представители других городских учреждений высказываются по этому поводу. Все они говорят, что инцидент, который произошел, является ужасным, и очень жаль, что произведения искусства в наше время остаются "уязвимыми".

Это настоящий позор. Я думаю, что команда Роббо сделала себе плохую услугу. Похоже, что они спешили, и у них не было с собой лестницы, поэтому не смогли достать выше печатной машинки и испортить остальное,

– поделился куратор бристольской галерее 1loveart Винс Джон.

Кроме того, искусствовед сказал, что хороший художник-реставратор смог бы исправить ситуацию, но это будет дорого стоить.

Между тем местные жители уже пытаются самостоятельно очистить стену от надписи. Один из них, 30-летний Робби Хиллер, с помощью моющих и стиральных средств смог стереть со стены слово "Robbo".

Я был разочарован, когда увидел, что произошло. Я знаю историю Бэнкси, но она не дает людям права это делать. Видеть это ужасно. Я смыл, что получилось. Надеюсь, что кто-то приведет в порядок машинку – я не смогу этого сделать,

– рассказал Робби.



Робби Хиллер пытается стереть краску с граффити / Фото BBC

Что известно о конфликте Бэнкси и King Robbo

Вражда между художниками началась в 2009 году, когда Бэнкси закрасил часть граффити King Robbo, которое тот создал еще в 1985 году, под мостом в Лондоне. Бэнкси нарисовал человека, который как бы заклеивает обоями работу Роббо.

Роббо не оценил эту шутку. Он вернулся и снова поправил граффити по-своему. С тех пор место под мостом стало полотном для спора между художниками. Они оставляли там послания, каждый раз перерисовывая или меняя работу соперника. Эта история получила огласку и ею заинтересовались журналисты. В 2011 мир увидел документальный фильм Graffiti Wars ("Войны граффити"), в центре сюжета которого был конфликт между Бэнкси и Роббо.

В 2011 году King Robbo получил травму и впал в кому. Тогда Бэнкси воспроизвел оригинальное граффити в знак уважения сопернику, но сделал его не цветным, а черно-белым. Позже члены "Команды Роббо" вернули рисунку первоначальный вид. К сожалению, Роббо так и не узнал про этот жест и попытку помириться. В 2014 году он умер, не прийдя в сознание.