Щоб викупити колишню будівлю Редінгської в'язниці у Мін'юсту Великої Британії необхідно 13,2 мільйона доларів. І щоб зібрати таку суму, анонімний художник виставив на продаж трафарет "Творчої втечі".

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"Творча втеча" – це графіті, яке Бенксі намалював на стіні Редінгської в'язниці навесні 2021 року. На малюнку зображена людина у формі ув'язненого (ймовірно, Оскар Вайлд), яка спускається зі стіни на пов'язаній з простирадл мотузці. Ближче до землі мотузка перетворюється в списані текстом листи і закінчується на друкарській машинці.

Процес появи графіті "Творча втеча": відео

Зараз трафарет, який Бенксі використовував для нанесення графіті на тюремну стіну в березні, експонується в одному з музеїв Брістоля. Після продажу гроші будуть пожертвувані Редінгській муніципальній раді, яка збирається відкрити художній і культурний центр.

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В'язниця Редінгу (Reading, що можна перекласти як "читання") відома тим, що в ній відбував покарання ірландський поет Оскар Вайлд між 1895 і 1897 роками. Під час ув'язнення він написав вірш "Балада Редінгської в'язниці", у якому відбивалася жорстокість вікторіанської пенітенціарної системи. Він був засуджений за "грубу непристойну поведінку" після того, як розкрився його роман з лордом Альфредом Дугласом.