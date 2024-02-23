Стоимость его недвижимости оценивают в миллионы евро.

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Как живет человек

Немец имеет вид бездомного, но его внешность очень обманчива. Недавно он купил десятый дом, стоимостью 700 000 евро.

Мужчина утверждает, что всю свою жизнь был бережливым, поэтому на самом деле ему не нужны деньги, чтобы выжить. Он более чем счастлив жить на еде, найденной в контейнерах для мусора, и накапливать всякие вещи, которые выбрасывают другие люди.

Возможно, я куплю немного масла для жарки или чего-то еще, если оно закончится, но большую часть еды я нахожу в мусоре. Люди расточительны и выбрасывают столько, что можно прокормить целую семью! Например, люди покупают пачку сосисок, съедают одну, а остальные просто выбрасывают на мусор,

– сказал он.

Пенсионер впервые попал в заголовки новостей 2021 года, когда стало известно, что он владеет 7 домами и 2 квартирами, а на его банковском счете есть около 500 000 евро.

Интересно, что он обязательно покупает недвижимость в своем районе, чтобы иметь возможность добраться до нее на велосипеде, если понадобится делать ремонт.

Ранее мы писали о студенте из Канады, который летает самолетом на учебу из другого города. Студент признался, что это получается дешевле, чем платить огромные деньги за аренду в Ванкувере.