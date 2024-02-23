Вартість його нерухомості оцінюють у мільйони євро.

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Як живе чоловік

Німець має вигляд безхатька, але його зовнішність дуже оманлива. Нещодавно він купив десятий будинок, вартістю 700 000 євро.

Чоловік стверджує, що все своє життя був ощадливим, тому насправді йому не потрібні гроші, щоби вижити. Він більш ніж щасливий жити на їжі, знайденій у контейнерах для сміття, і накопичувати всякі речі, які викидають інші люди.

Можливо, я куплю трохи олії для смаження або чогось ще, якщо воно закінчиться, але більшу частину їжі я знаходжу в смітті. Люди марнотратні та викидають стільки, що можна прогодувати цілу родину! Наприклад, люди купують пачку сосисок, з'їдають одну, а решту просто викидають на сміття,

– сказав він.

Пенсіонер вперше потрапив до заголовків новин 2021 року, коли стало відомо, що він володіє 7 будинками та 2 квартирами, а на його банківському рахунку є близько 500 000 євро.

Цікаво, що він обов'язково купує нерухомість у своєму районі, щоб мати можливість дістатися до неї велосипедом, якщо знадобиться робити ремонт.

Раніше ми писали про студента з Канади, який літає літаком на навчання з іншого міста. Студент зізнався, що це виходить дешевше, ніж платити величезні гроші за оренду у Ванкувері.