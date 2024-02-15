Студент зізнався, що це виходить дешевше, ніж платити величезні гроші за оренду у Ванкувері.

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За його словами, у Калгарі, де і живе хлопець, летіти потрібно лише годину.

Це те ж саме, що їхати автобусом. Але це дешевше ніж орендувати житло,

– розповів він.

Канадець пояснив, що ціни на житло стартують від 2500 доларів на місяць. Водночас квитки на літак в обидва боки складають 150 доларів. Через те, що він відвідує 2 заняття на тиждень в університеті, це виходить значно вигідніше.

Загалом він платитиме за перельоти близько 1200 доларів на місяць, поки живе вдома з батьками в Калгарі. В кінцевому підсумку це набагато дешевше, ніж середня вартість двокімнатної квартири у Ванкувері.

"Загалом у мене 3 години занять, після занять я повертаюся в автобус і їду назад в аеропорт!", – сказав Чен.

Зверніть увагу! Видання зазначає, що Ванкувер, як і раніше, залишається найдорожчим містом Канади для орендарів.

Раніше ми писали про британку Роксана Бальчюнас ледь не щодня їздить за кордон, адже це дешевше, ніж поїздка в Лондон. Вона зізналася, що найчастіше відвідує Нідерланди та Бельгію.