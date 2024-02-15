Студент признался, что это получается дешевле, чем платить огромные деньги за аренду в Ванкувере.

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По его словам, в Калгари, где и живет парень, лететь нужно всего час.

Это то же самое, что ехать автобусом. Но это дешевле чем арендовать жилье,

– рассказал он.

Канадец объяснил, что цены на жилье стартуют от 2500 долларов в месяц. В то же время билеты на самолет в обе стороны составляют 150 долларов. Из-за того, что он посещает 2 занятия в неделю в университете, это получается значительно выгоднее.

В общем он будет платить за перелеты около 1200 долларов в месяц, пока живет дома с родителями в Калгари. В конечном итоге это намного дешевле, чем средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Ванкувере.

"В общем у меня 3 часа занятий, после занятий я возвращаюсь в автобус и еду обратно в аэропорт!", – сказал Чен.

Обратите внимание! Издание отмечает, что Ванкувер, по-прежнему, остается самым дорогим городом Канады для арендаторов.

Ранее мы писали о британке Роксане Бальчюнас едва ли не каждый день ездит за границу, ведь это дешевле, чем поездка в Лондон. Она призналась, что чаще всего посещает Нидерланды и Бельгию.