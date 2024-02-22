Интересно, что мужчина не только похитил самолет, но и пролетел на нем 40 километров.

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Инцидент произошел 8 февраля, когда правоохранители задержали 50-летнего мужчину. Его подозревают в похищении частного самолета стоимостью 150 тысяч долларов. Самолет находился на защищенном аэропорту Пало-Альто. Мужчина сказал, что пролез в аэропорт через щель в ограждении, которая была разрезана.

Айрес пролетел 40 километров на угнанном самолете, прежде чем был вынужден совершить аварийную посадку на пляже в Гаф-Мун-Бей. В результате самолет перевернулся, уткнувшись носом в землю.

Как мужчина аргументировал свои действия

Впоследствии мужчину задержали правоохранители. Он объяснил им, что угнал самолет, чтобы доказать местным властям – аэропорты недостаточно охраняются. Во время ареста у Айреса нашли идентификационные документы трех других лиц. Его обвинили в краже личных данных и краже самолета, но он отвергает обвинения.

Ранее мы писали о самолете Airbus A330-300 авиакомпании Delta Air Lines через час после вылета из Амстердама вынужден был вернуть обратно в амстердамский аэропорт Схипхол. Все из-за ужасного инцидента на борту.