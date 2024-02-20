Дело в том, что на голову одной из пассажирок свалились личинки.

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Они были в контейнере для ручной клади, но в какой-то момент тот открылся и личинки упали на голову женщине. Пассажир Филипп Шотте, сидевший рядом с потерпевшей, сказал в комментарии каналу, что на женщину упало с десяток опарышей.

Она была шокирована, просто пыталась отбить этих личинок. Я даже не знаю, о чем тогда думал, я пытался осознать это. По крайней мере я почувствовал отвращение. Нам пришлось ждать помощи,

– поделился Шотте.

Экипаж самолета отнес сумку в заднюю часть воздушного судна, после этого самолет вернулся в Амстердам. Delta Air Lines впоследствии извинились перед пассажирами и отправила на первом доступном рейсе.

Ранее в сети завирусилась история, которая случилась после 8-часового перелета. Одна из пассажирок решила, что именно она должна выйти первой из самолета. Уставшие длительным полетом люди смотрели на наглую пассажирку с осуждением. Проучить нахалку решил пилот самолета.