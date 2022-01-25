Арнольд Шварценеггер стал Песчаным человеком в фильме "Человек-паук 3": DeepFake-видео

25 января 2022 , 06:20
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Источник:

ютуб-канал DesiFakes

"Человек-паук 3" – американский супергеройский фильм 2007 года, основанный на персонаже комиксов Marvel Человеке-пауке. Союзника главного героя – Песчаного человека – сыграл актер Томас Хейден Черч.

С помощью нейросетей Томаса Хейдена Черча в этой ленте заменили на другого американского актера. В новом дипфейк-ролике, который опубликовали на ютуб-канале DesiFakes, Песчаным человеком стал всемирно известным Арнольд Шварценеггер.

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Автор видео использовал трехминутный фрагмент из кинокомикса "Человек-паук 3" 2007 года от режиссера Сэма Рэйми.

Арнольд Шварценеггер стал песчаным человеком в фильме Человек-паук 3": видео

 

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Автор: Тата Шаргородська