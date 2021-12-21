Удивительный фестиваль, который объединяет рекордное количество единомышленников Comic Con Ukraine состоится 3 и 4 сентября 2022 года. Любители комиксов и косплея смогут собраться в Киеве на Арт-заводе "Платформа".

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В 2022-м гостей самого масштабного гик-праздника Европы ждет море развлечений, встреч, стендов и всевозможных активностей, о которых организаторы обещают рассказать позже. Однако уже были анонсированы некоторые изменения, которые должны сделать мероприятие более эксклюзивным и зрелищным. Сторонников попкультуры ждет не один сюрприз.

Анонсированы даты украинского фестиваля Comic Con Ukraine 2022 / Фото Comic Con Ukraine

Изменения, о которых Comic Con Ukraine 2022 уже готов рассказать:

На фестивале 2022 года организаторы ограничат количество билетов. Их будет ровно 40 тысяч. Это чуть меньше, чем посетителей в 2021 году. Приобрести билет в случае солдаута не удастся – даже в день фестиваля.

Для комфорта посетителей в 2022-м расширят территорию конвенции путем дополнительных локаций и откроют дополнительные варианты прохода по площадке.

Также сделают дополнительные вход и выход в сторону станции метро "Черниговская".

Переделают центральный вход, чтобы увеличить его пропускную способность.

Установят новые точки фудкорта, бары и туалеты.

Увеличат количество премиальных билетов.

Введут новый VIP-билет. Он будет содержать все преимущества премиального билета, откроет доступ ко всем фото- и автограф-сессиям без очередей и позволит попасть на территорию фестиваля раньше.

Кроме того, участников украинского фестиваля Comic Con Ukraine 2022 будут ждать выступления звездных гостей, крупнейшее в Европе шоу косплееров и кавер-дансеров, Dog Cosplay Contest, игровые турниры, гигантский тематический маркет, концерты музыкальных коллективов, множество фотозон и все-все неизменные атрибуты Comic Con Ukraine. Однако имена звездных гостей пока не разглашаются, поэтому чтобы первыми быть в курсе обо всех новостях будущего фестиваля, посетите страницы социальных сетей Comic Con Ukraine: Facebook/Instagram/Telegram.

Фестиваль пройдет в Киеве на Арт-заводе "Платформа" / Фото Comic Con Ukraine

На прошлых фестивалях Comic Con Ukraine уже побывали десятки всемирно известных звезд попкультуры. Среди них: один из важнейших разработчиков игр в истории человечества Джон Ромеро, легендарный "Док" Браун Кристофер Ллойд, Гимли из трилогии "Властелин колец" Джон Рис-Дэвис, голливудский антигерой Дэнни Трехо, суперзвезда боевиков Марк Дакаскос, актрисы Наталия Тена (серия фильмов о Гарри Поттере) и Анна Шаффер (сериал The Witcher), британский писатель и сценарист Ричард Морган, авторы саундтреков к The Witcher 3: Wild Hunt группа Percival, модель и актриса Хелена Манковская, блогер Eileen, корейский музыкант Song Wonsub и многие другие.

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Организаторы фестиваля Comic Con Ukraine 2022 советуют позаботиться о билетах на один из самых масштабных праздников заранее, ведь их количество в 2022-м ограничено. Билет на суперсобытие – отличный подарок к Новому году для коллег или друзей. К тому же купить их можно за так называемую "ковидную тысячу" в рамках государственной программы "еПоддержка".

Приобрести билеты на Comic Con Ukraine 2021 можно на сайтах concert.ua и karabas.com.