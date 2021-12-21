Дивовижний фестиваль, який об'єднує рекордну кількість однодумців Comic Con Ukraine відбудеться 3 та 4 вересня 2022 року. Любителі коміксів та косплею зможуть зібратися у Києві на Арт-заводі "Платформа".

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У 2022-му на гостей наймасштабнішого ґік-свята Європи чекатиме море розваг, зустрічей, стендів та всіляких активностей, про які організатори обіцяють розповісти згодом. Проте вже були анонсовані деякі зміни, які мають зробити захід більш ексклюзивним та видовищним. На прихильників попкультури чекатиме не один сюрприз.

Анонсовані дати українського фестивалю Comic Con Ukraine 2022 / Фото Comic Con Ukraine

Зміни, які Comic Con Ukraine 2022 вже готовий розсекретити:

На фестивалі 2022 року організатори обмежать кількість квитків. Їх буде рівно 40 тисяч. Це трохи менше, аніж було відвідувачів у 2021-му. Придбати квиток у разі солдауту не вдасться – навіть у день фестивалю.

Задля комфорту відвідувачів у 2022-му розширять територію конвенції шляхом додаткових локацій та відкриють додаткові варіанти проходу майданчиком.

Також зроблять додаткові вхід та вихід у бік станції метро "Чернігівська".

Перероблять центральний вхід, щоби збільшити його пропускну здатність.

Встановлять нові точки фудкорту, бари та вбиральні.

Збільшать кількість преміальних квитків.

Введуть новий VIP-квиток. Він міститиме всі переваги преміального квитка, відкриє доступ до всіх фото- й автограф-сесій без черг та дасть змогу потрапити на територію фестивалю раніше.

Крім того, на учасників українського фестивалю Comic Con Ukraine 2022 чекатимуть виступи зіркових гостей, найбільше в Європі шоу косплеєрів та кавер-денсерів, Dog Cosplay Contest, ігрові турніри, велетенський тематичний маркет, концерти музичних колективів, безліч фотозон та всі-всі незмінні атрибути Comic Con Ukraine. Але імена зіркових гостей поки не розголошуються, тож щоб першими бути в курсі про всі новини майбутнього фестивалю, завітайте на сторінки соціальних мереж Comic Con Ukraine: Facebook/Instagram/Telegram.

Фестиваль пройде у Києві на Арт-заводі "Платформа" / Фото Comic Con Ukraine

На минулих фестивалях Comic Con Ukraine вже побували десятки всесвітньо відомих зірок попкультури. Серед них: один із найважливіших розробників ігор в історії людства Джон Ромеро, легендарний "Док" Браун Крістофер Ллойд, Гімлі з трилогії "Володар перснів" Джон Ріс-Девіс, голлівудський антигерой Денні Трехо, суперзірка бойовиків Марк Дакаскос, акторки Наталія Тена (серія фільмів про Гаррі Поттера) й Анна Шаффер (серіал The Witcher), британський письменник і сценарист Річард Морган, автори саундтреків до The Witcher 3: Wild Hunt гурт Percival, модель та акторка Гелена Манковська, блогерка Eileen, корейський музикант Song Wonsub та багато інших.

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Організатори фестивалю Comic Con Ukraine 2022 радять подбати про квитки на одне з наймасштабніших свят заздалегідь, адже їхня кількість 2022-го обмежена. Квиток на суперподію – чудовий подарунок до Нового року для колег або друзів. До того ж – придбати їх можна за так звану "ковідну тисячу" у межах державної програми "єПідтримка".

Придбати квитки на Comic Con Ukraine 2021 можна на сайтах concert.ua та karabas.com.