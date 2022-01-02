Анджелина Джоли заменила Алисию Викандер в фильме "Tomb Raider: Лара Крофт": Deepfake-видео
2 января 2022 , 14:02Читати новину українською
Источник:Shamook
Новым Deepfake-видео поделился пользователь ютуб Shamook. На этот раз дипфейк сделали на фильм "Tomb Raider: Лара Крофт".
В опубликованном видео Алисию Викандер, которая сыграла роль Лары Крофт, заменила Анджелина Джоли, которая сыграла роль известной расхитительницы гробниц в фильмах "Лара Крофт: расхитительница гробниц" и "Лара Крофт: расхитительница гробниц 2 – Колыбель жизни".
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"Tomb Raider: Лара Крофт": Deepfake-видео
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