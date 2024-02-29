Впоследствии он осознал, что выиграл 8,4 миллиона долларов.
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Представители лотереи Орегона сообщили, что счастливый билет мужчина приобрел Safeway еще 24 января.
Мужчина сказал представителям лотереи, что он не часто покупает лотерейные билеты, но когда джекпот "растет", то играет в игру на всякий случай. Он также отметил, что не планирует крупных покупок и намерен инвестировать большую часть денег.
Ранее мы писали об американке, которая выиграла в лотерею 2900 долларов, однако из-за досадного стечения обстоятельств свой приз она так и не получила. По словам женщины ей переплатили 8000 долларов, когда она получала пособие по безработице. И именно поэтому ей отказались выплачивать приз в размере 2900 долларов.
А еще одна британка считала, что выиграла джекпот в 30 тысяч фунтов стерлингов. Однако из-за технической ошибки она так и не смогла получить выигрыш.