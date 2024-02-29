Згодом він усвідомив, що виграв 8,4 мільйона доларів.
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Представники лотереї Орегону повідомили, що щасливий білет чоловік придбав Safeway ще 24 січня.
Чоловік сказав представникам лотереї, що він не часто купує лотерейні білети, але коли джекпот "зростає", то грає в гру на всякий випадок. Він також зазначив, що не планує великих покупок і має намір інвестувати більшу частину грошей.
Раніше ми писали про американку, яка виграла у лотерею 2900 доларів, однак через прикрий збіг обставин свій приз вона так і не отримала. За словами жінки їй переплатили 8000 доларів, коли вона отримувала допомогу по безробіттю. І саме через це їй відмовилися виплачувати приз у розмірі 2900 доларів.
А ще одна британка вважала, що виграла джекпот у 30 тисяч фунтів стерлінгів. Однак через технічну помилку вона так і не змогла отримати виграш.