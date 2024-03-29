Американка выиграла джекпот благодаря желанию съесть крекеров

Женщина из штата Мэриленд призналась, что смогла сорвать куш в лотерею благодаря простому желанию съесть крекеров. Свою фантастическую историю выигрыша она рассказала представителям лотереи.

По ее словам, она просто остановилась в одном из магазинов, чтобы купить крекеров.

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Она не смогла найти нужное печенье, поэтому попросила помощи у менеджера. Пока ждала его менеджера, ее взгляд упал на виртуальную лотерею Racetrax. Женщина сделала ставку в Superfecta Box на то, что 8, 9, 10 и 12 лошадей пересекут финишную прямую в первых четырех местах.

Менеджер подтвердил, что в магазине нет нужных ей крекеров, поэтому она положила свой билет на Racetrax и вышла из магазина.

Женщина даже не надеялась выиграть

Счастливица рассказала, что позже проверила билет, но не думала, что он выигрышный. Когда она прислала фото билета своему сыну, они оба были ошеломлены. Женщина выиграла 30 тысяч долларов.

Ранее мы писали о мужчине из Балтимора, который решил впервые в жизни испытать удачу в лотерее. Он купил билет прямой ставки в размере 1 доллар для игры Мэрилендской лотереи и сорвал куш.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети интернет, выдана 26.04.2021 Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей (решение о выдаче лицензии №150 от 12.04.2021)

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