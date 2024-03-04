Женщина купила лотерейный билет в торговом автомате.

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Женщина купила билет Hit 5 в торговом автомате в местном магазине Fred Meyer, когда собирала продукты на ужин. Она сказала, что только через несколько месяцев ее муж напомнил, что она не проверила билет. Поэтому она отсканировала свой билет в торговом автомате и получила инструкцию.

Машина выдала ей распечатанную квитанцию о том, что она выиграла 135 000 долларов. Женщина сказала, что ее выигрыш покроет ее долги.

Ранее мы писали об американке, которая выиграла в лотерею 2900 долларов, однако из-за досадного стечения обстоятельств свой приз она так и не получила. По словам женщины ей переплатили 8000 долларов, когда она получала пособие по безработице.

А еще одна британка считала, что выиграла джекпот в 30 тысяч фунтов стерлингов. Однако из-за технической ошибки она так и не смогла получить выигрыш.

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