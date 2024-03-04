Жінка купила лотерейний білет у торговому автоматі.

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Жінка купила квиток Hit 5 у торговому автоматі в місцевому магазині Fred Meyer, коли збирала продукти на вечерю. Вона сказала, що тільки через кілька місяців її чоловік нагадав, що вона не перевірила квиток. Тож вона відсканувала свій квиток у торговому автоматі та отримала інструкцію.

Машина видала їй роздруковану квитанцію про те, що вона виграла 135 000 доларів. Жінка сказала, що її виграш покриє її борги.

Раніше ми писали про американку, яка виграла у лотерею 2900 доларів, однак через прикрий збіг обставин свій приз вона так і не отримала. За словами жінки їй переплатили 8000 доларів, коли вона отримувала допомогу по безробіттю.

А ще одна британка вважала, що виграла джекпот у 30 тисяч фунтів стерлінгів. Однак через технічну помилку вона так і не змогла отримати виграш.

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